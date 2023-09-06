Защита титула. Непобежденный украинский боксер официально получил следующего соперника

6 сентября, 17:56
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Артем Далакян выиграл все свои бои (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Артем Далакян выиграл все свои бои (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет бой с обязательным претендентом на его пояс японцем Сеиго Акуи.

Об этом сообщает официальный сайт WBA.

Торги были запланированы на 8 сентября в Хьюстоне, но оба боксера смогли закрыть сделку до этой даты, о чем проинформировали WBA.

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Боксерская организация теперь предоставит боксерам время для отправки подписанного контракта с указанной датой и местом проведения боя.

Далакян провел на профессиональном ринге 22 боя и все выиграл, 15 из которых — нокаутом.

В своем предыдущем поединке Далакян победил костариканца Давида Хименеса и отстоял свой титул.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Артем Далакян

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