«Усик окажется на полу, а я — напьюсь»: Фьюри сообщил, когда состоится бой с украинцем

15 мая, 20:39
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Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном поединке с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Британский чемпион уверяет, что он не боится украинского боксера. Фьюри уверен, что титульный бой состоится в текущем году и закончится его победой.

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«Я не думаю, что в боксерском поединке кто-то кого-то боится. Бой предстоит в этом году. Я думаю, что это легко. Я ударю Усика, он окажется на полу, потом я выйду из ринга и напьюсь в центре города», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Видео дня

Отметим, что в следующем поединке Усик может встретиться с британцем Даниэлем Дюбуа.

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен дал прозвища лучшим бойцам супертяжелого дивизиона.

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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