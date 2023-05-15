«Усик окажется на полу, а я — напьюсь»: Фьюри сообщил, когда состоится бой с украинцем 15 мая, 20:39 Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном поединке с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Британский чемпион уверяет, что он не боится украинского боксера. Фьюри уверен, что титульный бой состоится в текущем году и закончится его победой.

«Я не думаю, что в боксерском поединке кто-то кого-то боится. Бой предстоит в этом году. Я думаю, что это легко. Я ударю Усика, он окажется на полу, потом я выйду из ринга и напьюсь в центре города», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в Twitter.

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Отметим, что в следующем поединке Усик может встретиться с британцем Даниэлем Дюбуа.

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен дал прозвища лучшим бойцам супертяжелого дивизиона.