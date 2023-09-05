«Еще три боя». Экс-соперник Усика и Кличко анонсировал завершение карьеры 5 сентября, 17:32 Дерек Чисора (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

39-летний британский боксер Дерек Чисора заявил, что вскоре собирается завершить карьеру.

По словам Чисоры, он хочет провести еще три поединка, после чего повесит перчатки на гвоздь, сообщает NoSmokeSport.

«Я собираюсь провести один бой до конца года, потом еще два боя, а потом я закончу карьеру», — сказал Чисора.

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Следует отметить, что в течение карьеры Чисора был соперником украинцев Александра Усика (2020 год) и Виталия Кличко (2012 год) и проиграл обоим по решению судей.

В своем последнем бою Чисора победил Джеральда Вашингтона.

Недавно британец сделал прогноз на бой своего земляка Тайсона Фьюри со звездой UFC Франсисом Нганну.