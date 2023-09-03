«Отправит его на канвас». Британский ветеран бокса прогнозирует Фьюри сложный бой против звезды UFC

3 сентября, 16:19
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Дерек Чисора считает, что Нганну не является очевидным аутсайдером в бою с Фьюри (Фото:Дерек Чисора через Twitter)

Дерек Чисора считает, что Нганну не является очевидным аутсайдером в бою с Фьюри (Фото:Дерек Чисора через Twitter)

Британский боксер Дерек Чисора сделал прогноз на предстоящий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По мнению Чисоры, Нганну не является очевидным аутсайдером в бою с Фьюри, сообщает Seconds Out.

Он подчеркнул, что экс-чемпион UFC сможет отправить Фьюри в нокдаун, однако фаворитом в бою все-таки считает своего земляка.

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«Это большой бой. Тайсон победит, но я думаю, что Нганну отправит его на канвас», — сказал Чисора.

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, Фьюри получил специальное разрешение на бой со звездой UFC.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Смешанные единоборства Тайсон Фьюри MMA Дерек Чисора UFC

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