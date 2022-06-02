«Он должен это сделать». Промоутер поставил ультиматум Ломаченко 2 июня, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дю Беф заявил, что звездный украинский боксер Василий Ломаченко должен будет сделать выбор о своей дальнейшей карьере.

Слова спортивного функционера приводит Sky Sports.

Так, Дю Беф отметил, что он контактирует с представителями Ломаченко. Василий же, по его словам, продолжает активно тренироваться в Украине.

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Глава Top Rank также напомнил, что Ломаченко предлагали бой с австралийским чемпионом Джорджем Камбососом-младшим, но он решил остаться в родной стране, чтобы защищать ее от российской агрессии.

«Ему придется выяснить для себя, своей семьи и страны, где он хочет быть, когда определится победитель в паре Камбосос — Хейни. Либо он хочет вернуться к своей профессии, либо хочет остаться в сельской местности со всеми гражданскими, защищая их и помогая, насколько это возможно.

Очевидно, что мы хотим, чтобы он был психологически и физически в наилучшей возможной форме, поэтому, думаю, ему необходимо примиряться с тем решением, которое он принимает. Он должен это сделать", — сказал Дю Беф.

Ранее бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что Ломаченко удивил его тем, что остался защищать Украину от российской агрессии.

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