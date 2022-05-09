«Спасибо деду за Победу». Ломаченко поздравил с годовщиной окончания Второй мировой войны — фото 9 мая, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Василий Ломаченко с сыном и отцом (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звезда мирового бокса украинец Василий Ломаченко почтил память погибшего родственника во Второй мировой войне.



Бывший чемпион мира опубликовал в Instagram фото, на которых он с отцом и сыном возложил цветы к мемориальному комплексу.

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«Спасибо деду за Победу. С Днем победы», — написал Василий в комментарии к снимку.

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Ранее Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа, так как принял решение вступить в ряды терробороны и защищать родную землю от российской армии.

Позже несостоявшийся соперник украинца заявил, что уважает Василия за поступок и будет за него молиться.

Промоутер Боб Арум же рассказал, что Ломаченко категорично отказался покидать пределы Украины во время войны.

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