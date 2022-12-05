Потенциальный соперник Усика трижды побывал в нокдауне, но нокаутировал соперника — видео

5 декабря, 20:34
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Дюбуа одержал 19-ю победу на профессиональном ринге (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Дюбуа одержал 19-ю победу на профессиональном ринге (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер супертяжелого веса Даниель Дюбуа одержал непростую победу над Кевином Лереной из ЮАР.

Поединок мог завершиться уже в первом раунде сенсационным поражением фаворита. Дюбуа трижды падал в нокдаун, но все же продержался до конца трехминутки.

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Второй раунд прошел более спокойно, а вот в третьем Даниель таки сломил соперника. Сначала он отправил Кевина в нокдаун, а потом пошел на добивание. Вместе с гонгом об окончании раунда Лерена присел на канаты, а рефери остановил его избиение.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Ng1jIYphDsU

25-летний Дюбуа одержал 19-ю победу на профессиональном ринге. В его пассиве одно поражение. Даниель защитил титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Главный же пояс организации удерживает украинец Александр Усик.

30-летний Лерена проиграл во второй раз в карьере. На счету Кевина также 28 побед.

Сообщалось, что британский боксер Тайсон Фьюри техническим нокаутом отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в поединке против соотечественника Дерека Чисоры.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Нокаут

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