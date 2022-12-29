Звездного боксера за несколько дней до боя арестовали за избиение женщины — СМИ 29 декабря, 11:00 У Джервонты Дэвиса через несколько дней запланировано сражение (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)

Известного американского боксера Джервонту Дэвиса арестовали во Флориде за нанесение телесных повреждений женщине, сообщает TMZ.

По информации источника, Дэвис ударил женщину по лицу, в результате чего у нее осталась рана на внутренней стороне верхней губы.

Согласно судебным документам, боксер намеренно нанес женщине телесные повреждения.

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Дэвис был арестован примерно через час после инцидента и привлечен в суд по обвинениям в домашнем насилии.

По информации из тюрьмы, он все еще находится под стражей.

Примечательно, что в ночь на 8 января у Дэвиса запланирован бой с доминиканцом Эктором Луисом Гарсией.

Ранее Келвин Форд, тренер Джервонты Дэвиса, заявил, что в будущем его подопечный проведет бой против украинца Василия Ломаченко.