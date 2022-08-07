«Поединок состоится». Тренер непобежденного американского нокаутера пообещал бой с Ломаченко 7 августа, 13:20 Джервонта Дэвис выиграл 27 боев, 25 из которых нокаутом (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)

Келвин Форд, тренер звездного американского боксера Джервонты Дэвиса, который почти все поединки выиграл нокаутом, рассказал о планах своего подопечного.

Тренер заявил, что в будущем Дэвис проведет бой против украинца Василия Ломаченко, но для организации боя нужно время, сообщает Themistode.

«Поединок с Ломаченко состоится. Слушайте, что я говорю. Все эти бои состоятся. Просто необходимо подождать, пока сойдутся все звезды, чтобы их устроить. Этому быть», - сказал Келвин Форд.

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Джервонта Дэвис пока не проиграл ни одного боя. В его активе 27 побед, 25 из которых – нокаутом.

Ранее сообщалось, что выйти на бой против Василия Ломаченко готов американский чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон.

Перед этим непобежденный американский боксер Девин Хейни не исключил, что Ломаченко может стать его следующим соперником.

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