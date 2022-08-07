«Поединок состоится». Тренер непобежденного американского нокаутера пообещал бой с Ломаченко

7 августа, 13:20
Джервонта Дэвис выиграл 27 боев, 25 из которых нокаутом (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)

Джервонта Дэвис выиграл 27 боев, 25 из которых нокаутом (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)

Келвин Форд, тренер звездного американского боксера Джервонты Дэвиса, который почти все поединки выиграл нокаутом, рассказал о планах своего подопечного.

Тренер заявил, что в будущем Дэвис проведет бой против украинца Василия Ломаченко, но для организации боя нужно время, сообщает Themistode.

«Поединок с Ломаченко состоится. Слушайте, что я говорю. Все эти бои состоятся. Просто необходимо подождать, пока сойдутся все звезды, чтобы их устроить. Этому быть», - сказал Келвин Форд.

Видео дня
Читайте также:
«Получит освобождение от армии». Промоутер рассказал, когда Ломаченко проведет следующий бой

Джервонта Дэвис пока не проиграл ни одного боя. В его активе 27 побед, 25 из которых – нокаутом.

Ранее сообщалось, что выйти на бой против Василия Ломаченко готов американский чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон.

Перед этим непобежденный американский боксер Девин Хейни не исключил, что Ломаченко может стать его следующим соперником.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

7 августа, 12:09
Мнения
Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)
Воскресные страхи — что это и как с ними справиться
Иоланта Берк
Клим Ворошилов, председатель Верховного совета СССР, во время визита в Северный Вьетнам с Хо Ши Мином, который на тот момент был президентом, премьер-министром и генеральным секретарем компартии своей страны. Май 1957 года (Фото:DR)
Товарищ Хо танцует с товарищем Климом /
Какая на самом деле была мужская дружба на высших ступенях советской власти
6 августа, 15:45
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X