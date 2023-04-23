Заставил стать на колено. Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде — видео 23 апреля, 10:18 Дэвис нокаутировал Гарсию (Фото:Boxing on BT Sport)

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, где встретились два суперлегковеса Джервонта Дэвис и Райан Гарсия.



После небольшой разведки боксеры взвинтили темп. Активней выглядел Гарсия, который занял центр ринга и наносил множество ударов. Однако Райан так увлекся атакой, что забыл про оборону. И тут же поплатился. Во втором раунде Дэвис нанес мощный удар — нокдаун!

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Гарсия поднялся, но теперь Джервонта уже перехватил инициативу. И в одной из атак разбил нос оппоненту.

Дальше преимущество Дэвиса только наростало. Гарсия не выдержал и в седьмом раунде опустился на колено — этим он признал свое поражение.

Для Джервонты эта победа стала 29-й в карьере. Он не потерпел ни одного поражения.

Для Гарсии это поражение стало первым в профессиональной карьере. На его счету также 23 победы.

Статистика ударов говорит, что Гарсии удалось перебить Дэвиса по общему числу точных попаданий (39−35) за счет джебов (15−5). При этом Дэвис чаще доставал соперника силовыми (30−24), в том числе по корпусу (17−5).

Статистика ударов / Фото: Скриншот

На момент остановки боя в судейских записках лидировал Дэвис.

Счет боя / Фото: Скриншот

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