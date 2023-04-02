Опоздали с полотенцем: жуткий нокаут в чемпионском бое — видео

2 апреля, 09:58
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Павлов победил Надера (Фото:www.krone.at)

Павлов победил Надера (Фото:www.krone.at)

В Вене состоялся вечер бокса, где был разыгран вакантный пояс IBF International в среднем весе.

На ринг вышли австриец Маркос Надер (25−3−1, 6 KO) и немец Александр Павлов (16−3−0, 12 КО).

Развязка наступила в десятом раунде. Павлов отправил в нокдаун Надера. Тот поднялся, но едва стоял на ногах. Рефери проигнорировал состояние австрийского боксера и разрешил ему продолжить бой.

Видео дня

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Команда Надера выбросила полотенце — это сигнал для рефери остановить бой. Но тот не успел, спустя несколько секунд Павлов жестко нокаутировал оппонента.

Видео нокаута в бою Павлов — Надер:

Ранее промоутер объяснил почему Александр Усик отказался от боя с Тайсоном Фьюри. Оказалось, что дело в огромных деньгах.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Нокаут

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