Опоздали с полотенцем: жуткий нокаут в чемпионском бое — видео 2 апреля, 09:58 Павлов победил Надера (Фото:www.krone.at)

В Вене состоялся вечер бокса, где был разыгран вакантный пояс IBF International в среднем весе.



На ринг вышли австриец Маркос Надер (25−3−1, 6 KO) и немец Александр Павлов (16−3−0, 12 КО).

Развязка наступила в десятом раунде. Павлов отправил в нокдаун Надера. Тот поднялся, но едва стоял на ногах. Рефери проигнорировал состояние австрийского боксера и разрешил ему продолжить бой.

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Команда Надера выбросила полотенце — это сигнал для рефери остановить бой. Но тот не успел, спустя несколько секунд Павлов жестко нокаутировал оппонента.

Видео нокаута в бою Павлов — Надер:

🇩🇪 Alexander Pavlov (16-3, 12 KO's) scores a knockdown in the 10th and then brutally stops 🇦🇹 Marcos Nader (25-3-1) on poorly decided restart to take a TKO-10 win & the IBF International middleweight title in the main event from Vienna, Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/RF311QXLrk — Tim Boxeo (@TimBoxeo) April 1, 2023

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