Опоздали с полотенцем: жуткий нокаут в чемпионском бое — видео
Павлов победил Надера (Фото:www.krone.at)
В Вене состоялся вечер бокса, где был разыгран вакантный пояс IBF International в среднем весе.
На ринг вышли австриец Маркос Надер (25−3−1, 6 KO) и немец Александр Павлов (16−3−0, 12 КО).
Развязка наступила в десятом раунде. Павлов отправил в нокдаун Надера. Тот поднялся, но едва стоял на ногах. Рефери проигнорировал состояние австрийского боксера и разрешил ему продолжить бой.
Команда Надера выбросила полотенце — это сигнал для рефери остановить бой. Но тот не успел, спустя несколько секунд Павлов жестко нокаутировал оппонента.
Видео нокаута в бою Павлов — Надер:
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