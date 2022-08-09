«Я хотел бы отомстить ему за поражение». Британский супертяжеловес заявил о планах провести реванш с Усиком 9 августа, 12:09 Джойс — один из потенциальных соперников Усика (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Британский супертяжеловес Джо Джойс, не проигравший ни одного поединка на профессиональном уровне, хочет провести повторный бой с украинцем Александром Усиком, которому он проиграл в 2013 году в полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB).

Об этом Джойс заявил в интервью talkSPORT Boxing.

Девять лет назад Джойс проиграл Усику решением судей в 5-раундовом поединке и теперь хочет взять реванш у украинца уже на профессиональном ринге.

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«Думаю, это отличный поединок. По-моему, стили делают бои, и это было замечательное сражение.

Я хотел бы отомстить ему за поражение. Я считаю, что тогда у нас был близкий бой. Думаю, теперь он тоже будет близким", — сказал Джойс.

20 августа Александр Усик проведет реванш против другого британского боксера Энтони Джошуа, тогда как Джо Джойс 24 сентября встретится в ринге с новозеландцем Джозефом Паркером.

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