Промоутер назвал наиболее вероятного соперника Усика после победы над Джошуа

8 августа, 10:49
Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Промоутер Боб Арум заявил, что следующим соперником украинца Александра Усика в случае победы в реванше над Энтони Джошуа может стать Тайсон Фьюри.

По словам промоутера, он уже разговаривал с командой Усика по поводу возможного поединка за титул абсолютного чемпиона мира по Фьюри и получил положительные ответы, сообщает Barbershop Conversations.

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Одним из главных условий для проведения такого боя должна быть победа Усика над Джошуа.

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«Надеюсь, Усик победит. Беседуя с его командой, они стремятся провести бой против Фьюри. Надеюсь сделать этот поединок в декабре или начале следующего года», — сказал Арум.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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