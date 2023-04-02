Энтони Джошуа уверенно победил Джермейна Франклина: яркие моменты боя
Джошуа против Франклина (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
В Лондоне завершился вечер бокса, где главным событием стало возвращение Энтони Джошуа после двух подряд поражений от Александра Усика.
Соперником британского боксера был крепкий американец Джермейн Франклин.
Возвращение Джошуа ожидалось с большим интересом, фанаты надеялись увидеть прежнего Энтони, который практически все свои поединки заканчивал досрочно.
Первые раунды прошли в позиционной разведке. Далее Джошуа взвинчивал темп и джебом раз за разом пробивал в голову соперника. Но Франклин отлично держал удар, иногда сам пытался контратаковать.
Джошуа имел ощутимый перевес, но даже в нокдаун не смог отправить соперника.
Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых судьи отдали единогласно победу Энтони Джошуа — 118−111, 117−111, 117−111.
Джошуа одержал 25-ю победу в 28 поединках в профессиональной боксе. На его счету три поражения. Франклин потерпел второе поражение при 21 победе.
Яркие моменты боя:
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