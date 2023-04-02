Энтони Джошуа уверенно победил Джермейна Франклина: яркие моменты боя

2 апреля, 01:53
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Джошуа против Франклина (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Джошуа против Франклина (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В Лондоне завершился вечер бокса, где главным событием стало возвращение Энтони Джошуа после двух подряд поражений от Александра Усика.

Соперником британского боксера был крепкий американец Джермейн Франклин.

Возвращение Джошуа ожидалось с большим интересом, фанаты надеялись увидеть прежнего Энтони, который практически все свои поединки заканчивал досрочно.

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Первые раунды прошли в позиционной разведке. Далее Джошуа взвинчивал темп и джебом раз за разом пробивал в голову соперника. Но Франклин отлично держал удар, иногда сам пытался контратаковать.

Джошуа имел ощутимый перевес, но даже в нокдаун не смог отправить соперника.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых судьи отдали единогласно победу Энтони Джошуа — 118−111, 117−111, 117−111.

Джошуа одержал 25-ю победу в 28 поединках в профессиональной боксе. На его счету три поражения. Франклин потерпел второе поражение при 21 победе.

Яркие моменты боя:

Ранее мы писали, что команда Александра Усика отказалась от переговоров с Тайсоном Фьюри.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

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