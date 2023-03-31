Это команда Усика прекратила переговоры с Фьюри: промоутер украинца сделал громкое заявление 31 марта, 18:34 Александр Красюк и Александр Усик (Фото:Фото: k2ukraine.com)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорван. Кто виноват в том, что боксеры не встретятся в Лондоне 29 апреля?



Бывший чемпион мира Карл Фроч обвинил в срыве поединка команду Фьюри. Мол, чемпион WBC не успевал подготовиться к бою с украинцем, а поэтому выдвигал немыслимые условия.



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А вот что рассказал по этому поводу Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика. Красюк признался, что именно их сторона прекратила переговоры по организации боя.



«Мы вышли из переговоров. Команда Усика сделала это. Я и Эгис Климас приняли это решение, когда получили доказательства того, что боя не будет», — цитирует Красюка Boxing Social.



После того, как Усик согласился разделить гонорар 70 на 30 в пользу британца, Тайсон Фьюри начал выдвигать новые условия по реваншу. Формально, это и послужило причиной отмены поединка.



Хотя известный промоутер Фрэнк Уоррен не исключил, что поединок Усика и Фьюри может состояться уже в июле.

