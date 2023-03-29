«Сделаю это». Джошуа в ближайшее время может завершить карьеру

29 марта, 11:25
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Джошуа проиграл два предыдущих поединка Усику (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Джошуа проиграл два предыдущих поединка Усику (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Известный британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа намекнул на возможное завершение карьеры.

Джошуа заявил, что планирует завершить карьеру, если проиграет следующий поединок американцу Джермейну Франклину, который состоится 1 апреля, сообщает Daily Mail.

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«Завершу карьеру, если проиграю. Я здесь не для того, чтобы воевать с людьми. Если люди хотят, чтобы я ушел из спорта, сделаю это. Не собираюсь сражаться, если люди не хотят видеть меня. Дело даже не в деньгах. Это о конкуренте в себе. Вот что важно», — заявил Джошуа.

Видео дня

В августе 2022 года Джошуа проиграл Усику в реванше и не смог вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, потерянные в первом поединке с украинцем в сентябре 2021 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

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