Джошуа спародировал Роналду во время отдыха — видео
Со своим следующим соперником Джошуа пока не определился (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)
Британский боксер Энтони Джошуа спародировал португальского футболиста Криштиану Роналду во время отдыха.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в Instagram видео из Португалии, где он отдыхает.
В ролике Джошуа на пляже повторил знаменитое празднование голов в исполнении Роналду.
В комментарии к посту Энтони написал: «Когда в Португалии. Сиууу».
Реакции Роналду на действия британского боксера пока не последовало.
В своем последнем поединке Джошуа проиграл украинскому чемпиону мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александру Усику. Со своим следующим соперником Энтони пока не определился.