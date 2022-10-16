Джошуа спародировал Роналду во время отдыха — видео

16 октября, 23:44
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Со своим следующим соперником Джошуа пока не определился (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Со своим следующим соперником Джошуа пока не определился (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа спародировал португальского футболиста Криштиану Роналду во время отдыха.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в Instagram видео из Португалии, где он отдыхает.

В ролике Джошуа на пляже повторил знаменитое празднование голов в исполнении Роналду.

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В комментарии к посту Энтони написал: «Когда в Португалии. Сиууу».

Реакции Роналду на действия британского боксера пока не последовало.

В своем последнем поединке Джошуа проиграл украинскому чемпиону мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александру Усику. Со своим следующим соперником Энтони пока не определился.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Бокс Видео Криштиану Роналду Энтони Джошуа

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