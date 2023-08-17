Долгожданный бой. Промоутер назвал приоритетного соперника Джошуа для следующего поединка 17 августа, 17:37 Болельщики уже не первый год ждут бой Уайлдера и Джошуа (Фото:talksport.com)

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, назвал самого желанного следующего соперника британца после победы над финским боксером Робертом Хелениусом.

По словам Хирна, следующий поединок Джошуа планирует провести против американца Деонтея Уайлдера, сообщает Boxing Social.

«Мы не рассматриваем любой другой бой и любого другого соперника, кроме Деонтея Уайлдера», — заявил Хирн.

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Промоутер также добавил, что Уайлдер — переоцененный боксер, который никогда не побеждал топовых бойцов.

«Я не понимаю, почему люди так высоко оценивают Уайлдера. Он никогда не побеждал бойцов из первой пятерки. Его лучшая победа — над Луисом Ортисом. Он никогда не побеждал элитных тяжеловесов», — подытожил Хирн.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер могут подраться на турнире в Саудовской Аравии, который пока что в состоянии разработки.