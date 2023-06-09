Джошуа получил предложение на бой против звездного американца — промоутер 9 июня, 10:35 Энтони Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что получил предложение на бой своего подопечного против американца Деонтея Уайлдера.

По словам Хирна, ему поступило предложение, однако без контракта, а в планах Джошуа на ближайшее время — поединок против Диллиана Уайта, сообщает Boxing Scene.

«Мы получили предложение без контракта. Поэтому нам нужно подождать на контракт.

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Относительно боя с Диллианом Уайтом, как раз обсуждали его, мы сегодня переписывались по электронной почте. Возможно, сегодня нам позвонят.



Как я уже говорил, Эй Джей будет драться 12 августа. Мы хотим, чтобы это был бой против Диллиана Уайта. Посмотрим, сможем ли мы договориться", — сказал Хирн.

Ранее Джошуа подтвердил, что идут переговоры о его бое с Уайлдером, а поединок может состояться в конце этого года.