Время и место: Джошуа узнал потенциального соперника
Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)
Промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего клиента.
Функционер заявил, что его подопечный проведет поединок в августе против британца Диллиана Уайта.
«У нас есть O2 Arena на 12 августа. Мы хотим провести бой между Эй Джеем и Диллианом Уайтом. Мы все еще должны закрыть это соглашение, но пока мы этого не достигли. Итак, у нас есть другие соперники, но мы хотели бы сразиться с Диллианом Уайтом».
Хирн сообщил, что Джошуа планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером.
«Организация поединка в процессе. На этой неделе мы разговаривали с саудовцами и будем продолжать это делать. Не забывайте, что мы единственные, кто проводил бои в Саудовской Аравии в сверхтяжелом весе или любом другом дивизионе. Саудовцы гарантировали и заверили, что бой Джошуа против Уайлдера состоится», — приводит слова промоутера Boxing Social.
Напомним, что поединок Джошуа с Уайлдером планируется в рамках масштабного вечера бокса в Саудовской Аравии в декабре. Украинский чемпион Александр Усик может встретиться с Тайсоном Фьюри.
Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри обесценил украинского боксера перед его боем с Дюбуа.