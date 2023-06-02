Время и место: Джошуа узнал потенциального соперника 2 июня, 20:50 Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего клиента.

Функционер заявил, что его подопечный проведет поединок в августе против британца Диллиана Уайта.

«У нас есть O2 Arena на 12 августа. Мы хотим провести бой между Эй Джеем и Диллианом Уайтом. Мы все еще должны закрыть это соглашение, но пока мы этого не достигли. Итак, у нас есть другие соперники, но мы хотели бы сразиться с Диллианом Уайтом».

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Хирн сообщил, что Джошуа планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером.

«Организация поединка в процессе. На этой неделе мы разговаривали с саудовцами и будем продолжать это делать. Не забывайте, что мы единственные, кто проводил бои в Саудовской Аравии в сверхтяжелом весе или любом другом дивизионе. Саудовцы гарантировали и заверили, что бой Джошуа против Уайлдера состоится», — приводит слова промоутера Boxing Social.

Напомним, что поединок Джошуа с Уайлдером планируется в рамках масштабного вечера бокса в Саудовской Аравии в декабре. Украинский чемпион Александр Усик может встретиться с Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри обесценил украинского боксера перед его боем с Дюбуа.