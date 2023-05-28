Официальное предложение: Тайсон Фьюри отправил контракт бывшему сопернику Усика

28 мая, 13:53
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Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предложил провести поединок бывшему чемпиону Энтони Джошуа.

Со-промоутер британского боксера Джордж Уоррен заявил, что отправил контракт команде соперника.

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«Это правда. У меня был разговор с Тайсоном в понедельник. Нам был задан вопрос: «Какие самые большие поединки мы могли бы сделать сейчас?». В этом разговоре упоминался Джошуа, и инструкция была совершенно ясна: «Иди и попробую устроить бой».

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На следующий день я отправил электронное письмо Эдди Хирну, сделал официальное предложение. Те же условия, что и в прошлом году. Точно такая же сделка", — приводит слова Уоррена TalkSport.

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Отметим, что Фьюри хотел бы провести бой с Джошуа в сентябре на стадионе Wembley в Лондоне.

Ранее президент Top Rank рассказал, почему не состоялся бой Усик — Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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