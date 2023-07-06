Дата определена: бывший соперник Усика официально проведет реванш против звездного британца

6 июля, 18:53
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Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Энтони Джошуа (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25−3, 22 КО) проведет поединок с Диллианом Уайтом (29−3, 19 КО).

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально сообщила о том, что британцы проведут бой.

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Поединок состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания) на арене O2.

Напомним, в 2015 году Джошуа досрочно победил Уайта.

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В своем последнем поединке Джошуа одолел по очкам американца Джермейна Франклина. Примечательно, что Уайт также провел бой с Джермейном, которого победил решением судей.

Ранее сообщалось, что Усик официально получил следующего соперника.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

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