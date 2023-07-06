Усик официально получил следующего соперника — известна дата боя
Бой состоится 26 августа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика, официально объявил о бое украинца против британца Даниэля Дюбуа.
Об этом Красюк сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве на стадионе Tarczyński Arena.
Официальным транслятором боя будет TNT Sports.
Дюбуа в профессиональной карьере провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение.
На счету Усика 20 боев и ни одного поражения.
Ранее бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс заявил, что Даниэль Дюбуа может победить Александра Усика.