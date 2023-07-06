Усик официально получил следующего соперника — известна дата боя

6 июля, 13:54
Поделиться:
Бой состоится 26 августа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Бой состоится 26 августа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика, официально объявил о бое украинца против британца Даниэля Дюбуа.

Об этом Красюк сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве на стадионе Tarczyński Arena.

Читайте также:
«Я отшлепаю тебя». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику во время его подготовки к бою с Дюбуа — фото

Официальным транслятором боя будет TNT Sports.

Видео дня

Дюбуа в профессиональной карьере провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение.

На счету Усика 20 боев и ни одного поражения.

Ранее бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс заявил, что Даниэль Дюбуа может победить Александра Усика.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X