Легенду российского MMA, поддержавшего войну против Украины, отправили в нокаут за 13 секунд — видео 26 сентября, 11:06 Ранее Емельяненко поддержал развязанную Россией войну против Украины (Фото:Александр Емельяненко via Instagram)

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко потерпел сокрушительное поражение в боксерском бою от своего соотечественника Вячеслава Дацика.

Поединок завершился уже в первом раунде и продлился всего 13 секунд.

Дацик отправил соперника в глухой нокаут, попав тому в голову мощнейшим ударом левой.

Александр даже не предпринял попыток подняться. На ноги он встал лишь при посторонней поддержке.

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Ранее Емельяненко поддержал развязанную Россией войну против Украины.

Сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, который также поддержал войну против Украины, потерпел неожиданное поражение от серба Александара Илича.

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