Легенду российского MMA, поддержавшего войну против Украины, отправили в нокаут за 13 секунд — видео

26 сентября, 11:06
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Ранее Емельяненко поддержал развязанную Россией войну против Украины (Фото:Александр Емельяненко via Instagram)

Ранее Емельяненко поддержал развязанную Россией войну против Украины (Фото:Александр Емельяненко via Instagram)

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко потерпел сокрушительное поражение в боксерском бою от своего соотечественника Вячеслава Дацика.

Поединок завершился уже в первом раунде и продлился всего 13 секунд.

Дацик отправил соперника в глухой нокаут, попав тому в голову мощнейшим ударом левой.

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Александр даже не предпринял попыток подняться. На ноги он встал лишь при посторонней поддержке.

Видео дня

https://twitter.com/joe__lsd/status/1573943637611843585

Ранее Емельяненко поддержал развязанную Россией войну против Украины.

Сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, который также поддержал войну против Украины, потерпел неожиданное поражение от серба Александара Илича.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео Александр Емельяненко Смешанные единоборства Нокаут MMA

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