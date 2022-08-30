Легенду российского MMA, поддержавшего войну против Украины, нокаутировали за 20 секунд — видео 30 августа, 13:17 Для 38-летнего Шлеменко это поражение стало 14-м в карьере (Фото:RCC MMA via Instagram)

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко потерпел неожиданное поражение от серба Александара Илича на турнире RCC 12 в Екатеринбурге.

Поединок завершился уже в первом раунде и продлился всего 20 секунд.

Илич смог донести сопернику удар коленом в челюсть, после которого россиянин оказался на канвасе.

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Серб сразу же бросился на добивание, после которого рефери был вынужден остановить бой.

Для 38-летнего Шлеменко, который ранее поддержал военную агрессию России против Украины, это поражение стало 14-м в карьере. В его активе также 61 победа. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

33-летний Илич выиграл 14-й поединок в смешанных единоборствах. В его пассиве пять поражений.

Сообщалось, что украинский боец смешанных единоборств Богдан Гнидко одержал фантастическую победу за пять секунд над поляком Дамьяном Пивоварчиком на турнире KSW 73.

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