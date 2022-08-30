Легенду российского MMA, поддержавшего войну против Украины, нокаутировали за 20 секунд — видео

30 августа, 13:17
Поделиться:
Для 38-летнего Шлеменко это поражение стало 14-м в карьере (Фото:RCC MMA via Instagram)

Для 38-летнего Шлеменко это поражение стало 14-м в карьере (Фото:RCC MMA via Instagram)

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко потерпел неожиданное поражение от серба Александара Илича на турнире RCC 12 в Екатеринбурге.

Поединок завершился уже в первом раунде и продлился всего 20 секунд.

Илич смог донести сопернику удар коленом в челюсть, после которого россиянин оказался на канвасе.

Видео дня

Читайте также:
Громкая сенсация. Чемпион UFC потерпел сокрушительное поражение убийственным нокаутом — видео

Серб сразу же бросился на добивание, после которого рефери был вынужден остановить бой.

https://twitter.com/Grabaka_Hitman/status/1563242938443784192

Для 38-летнего Шлеменко, который ранее поддержал военную агрессию России против Украины, это поражение стало 14-м в карьере. В его активе также 61 победа. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

33-летний Илич выиграл 14-й поединок в смешанных единоборствах. В его пассиве пять поражений.

Сообщалось, что украинский боец смешанных единоборств Богдан Гнидко одержал фантастическую победу за пять секунд над поляком Дамьяном Пивоварчиком на турнире KSW 73.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Видео Смешанные единоборства Нокаут MMA

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X