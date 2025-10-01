Эмили Блант раскрыла неожиданную слабость Усика на съемках фильма

Английская актриса Эмили Блант рассказала о курьезных моментах во время работы с украинским боксером Александром Усиком на съемках фильма Несокрушимый.

По ее словам, чемпиона мира в супертяжелом весе приходилось буквально «подкупать», чтобы он соглашался на определенные сцены, сообщает Talksport.

«Он постоянно хотел есть торт. Ассистентка говорила: „Алекс, нам нужно снова нанести тебе фальшивый пот“. А он спрашивал: „Зачем?“»".

Тогда она говорила: «Если я дам тебе немного торта, ты согласишься?» А он отвечает: «Да». И тогда они приносили ему торт", — рассказала Блант.

