Эмили Блант раскрыла неожиданную слабость Усика на съемках фильма

1 октября, 22:30
Александр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Английская актриса Эмили Блант рассказала о курьезных моментах во время работы с украинским боксером Александром Усиком на съемках фильма Несокрушимый.

По ее словам, чемпиона мира в супертяжелом весе приходилось буквально «подкупать», чтобы он соглашался на определенные сцены, сообщает Talksport.

«Он постоянно хотел есть торт. Ассистентка говорила: „Алекс, нам нужно снова нанести тебе фальшивый пот“. А он спрашивал: „Зачем?“»".

Тогда она говорила: «Если я дам тебе немного торта, ты согласишься?» А он отвечает: «Да». И тогда они приносили ему торт", — рассказала Блант.

Ранее сообщалось, что известный американский актер и реслер Дуэйн «Скала» Джонсон вспомнил, как проходили его спарринги с Александром Усиком во время съемок фильма Несокрушимый.

