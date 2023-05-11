Смертельний бой. Филиппинского боксера убили на ринге 11 мая, 20:33 Боксер скончался после боя (Фото:BOXINGSCENE STAFF)

22-летний боксер Кеннет Эгано ( 7−1, 3 КО) умер от полученных травм во время дуэли с Джейсона Факуларина ( 4−1, 4 КО).

Филиппинский боец после победоного боя начал терять сознание в своем углу ринга в ожидании подсчета очков. Его срочно отвезли в больницу, где ввели в кому в результате кровоизлияния в мозг, сообщает Boxing scene.

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Бой состоялся 6 мая в Филиппинах в Имусе. Вечер бокса организовал легендарный боксер и эксчемпион в нескольких весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Услуги врачей оплатил Пакьяо, но те, к сожалению, не смогли спасти скончавшегося через четыре дня после поединка боксера.

«Нет ничего ценнее человеческой жизни. Бокс – это действительно опасный вид спорта, и боксеры заслуживают только уважения, поскольку они рискуют своей жизнью», – сказал Мэнни после смерти Эгано.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер впал в кому после поражения в чемпионском поединке.