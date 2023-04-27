Легендарный боксер Флойд Мейвезер проведет бой с внуком главаря мафии 27 апреля, 20:23 Дед Готти умер в тюрьме (Фото:sportskeeda.com)

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер анонсировал очередной выставочный бой. На этот раз он подерется с Джоном Готти III.



Как боец Готти ничего из себя не представляет. К 30 годам он провел два боксерских боя (оба выиграл) и шесть поединков ММА (пять побед и одно поражение).

Однако интерес к нему у СМИ и болельщиков есть. Он внук известного гангстера Джона Готти.

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Джон Готти (1940−2002) — глава семьи Гамбино в 1986—1992 годах, получил прозвище Тефлоновый дон, так как длительное время ему удавалось избегать наказания (обвинения «не прилипали» к нему). Взошел на трон после убийства предыдущего босса мафии Пола Кастеллано, которое сам же и заказал.

В 1992 году Готти был приговорен к пожизненному заключению. 10 июня 2002 года скончался в тюрьме от рака горла.

Выставочный бой между Флойдом Мейвезером и Джоном Готти III пройдет 11 июня в городе Санрайз, штат Флорида. Вечер бокса получил название «Фамилия имеет значение».

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