«Выдавлю из него всю жизнь». Фьюри пригрозил избить Усика при встрече

26 сентября, 13:15
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34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пригрозил избить украинского обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика при встрече.

Послание своему потенциальному сопернику уроженец графства Большой Манчестер оставил в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Только что закончил очень брутальную сессию в зале. Когда в следующий раз увижу Усика, я захвачу его голову и выдавлю из него всю жизнь, потому что он — маленькая сучка и ничего не сможет с этим сделать», — сказал Тайсон.

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34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.

Ранее Фьюри оскорбил Усика после слов Александра о том, что Тайсон боится выходить на бой с ним.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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