«Выдавлю из него всю жизнь». Фьюри пригрозил избить Усика при встрече
34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пригрозил избить украинского обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика при встрече.
Послание своему потенциальному сопернику уроженец графства Большой Манчестер оставил в интервью YouTube-каналу iFL TV.
«Только что закончил очень брутальную сессию в зале. Когда в следующий раз увижу Усика, я захвачу его голову и выдавлю из него всю жизнь, потому что он — маленькая сучка и ничего не сможет с этим сделать», — сказал Тайсон.
34-летний Фьюри на профессиональном ринге провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.
35-летний Усик за карьеру провел 20 боев. Все они завершились победами украинца.
Ранее Фьюри оскорбил Усика после слов Александра о том, что Тайсон боится выходить на бой с ним.
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