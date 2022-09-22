И назвал соперников. Усик рассказал, сколько боев у него осталось до конца карьеры 22 сентября, 16:58 Усик провел на профессиональном ринге 20 боев (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик заявил, что планирует провести еще три боя на профессиональном ринге.

О планах на будущее обладатель пяти поясов в королевском дивизионе поделился в интервью YouTube-каналу USYK17.

Так, на вопрос о том, были ли бои с британцем Энтони Джошуа пиковыми в его карьере, Усик ответил: «Максимум три поединка могут быть пиковыми. После этого реванша еще максимум три поединка я могу быть пиковым, три подготовки.

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Да, я хочу сказать, что у меня боксерской карьеры осталось три боя. С Фьюри, с Канело, на НСК Олимпийский — и до свидания. Сауль же хотел боксировать, но это фрико-бой будет, чисто бабок заработать".

Усик провел на профессиональном ринге 20 боев и одержал 20 побед. В супертяжелом дивизионе на его счету четыре поединка.

Сообщалось, что за свою боксерскую карьеру на профессиональном ринге Усик заработал 52 млн долларов.

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