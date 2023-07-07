Вместо Усика: Тайсон Фьюри потенциально проведет бой против звезды UFC 7 июля, 11:57 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем потенциальном поединке против звезды ММА Фрэнсиса Нганну.

«Цыганский король» сообщил, что получил предложения от Ближнего Востока, чтобы провести бой со звездным соперником.

«Есть много разговоров о том, что мы с Нганну подеремся друг с другом, и он хочет перейти в бокс. Нганну хочет драться со мной, он много говорит в Instagram. Фрэнсис даже посетил один из моих последних боев, вышел на ринг и встретился со мной.

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В этом есть потенциал. Мы получили много предложений с Ближнего Востока по поводу организации этого поединка летом", — цитирует Фьюри LowKickMMA.

Напомним, промоутер рассказал, с кем проведет бой Фьюри после отказа от поединка с Усиком.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику во время его подготовки к бою с Дюбуа.