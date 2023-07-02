Убежал к чемпиону: промоутер рассказал, с кем проведет бой Фьюри после отказа от поединка с Усиком 2 июля, 13:30 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением относительно следующего поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри.

Функционер заявил, что «Цыганский король» проведет поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе камерунцем Фрэнсисом Нганну. Примечательно, что бой будет выставочным.

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«Я думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Во всяком случая я это слышал. По всей видимости, это будет выставочный бой. Без нокдаунов и всего прочего. Я точно не знаю, а только говорю то, что слышал. Обидно, но это так. Это большой бой, но я хотел бы увидеть, как Фьюри дерется с Александром Усиком.

Было бы неплохо, чтобы в супертяжелом весе появился бесспорный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, что он заработает кучу денег. Удачи ему", — приводит слова Хирна TalkSport.

Напомним, бой Усик — Фьюри перенесен на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира жестко раскритиковал британца за отказ от боя с украинцем.