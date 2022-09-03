«Найди свои яй*а и выйди на бой, су**а». Фьюри записал жесткое обращение к Усику — видео 3 сентября, 00:30 Фьюри пригрозил прикончить Усика (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал жесткое обращение к украинскому обладателю поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александру Усику.

Видео со словами в адрес непобежденного уроженца Симферополя «Цыганский король» поделился в Twitter.

Так, Тайсон назвал Усика средневесом. Он отметил, что крепко держит свой пояс WBC, на который нацелился украинец. По словам британца, он уничтожит и размажет Александра в ринге.

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«Ты сказал, что хочешь сразиться со мной после победы над бодибилдером. Ты бросил вызов на телевидении. И теперь ты будешь скавчать, командующий мальчик. Будешь бежать, прятаться, рассказывать, что у тебя травма.

Давай сделаем бой в декабре, средневес. Но ты уже начинаешь что-нибудь рассказывать. Неважно, когда будет поединок — в декабре, апреле или когда-нибудь в следующем году. Я тебя прикончу, средневес. Найди свои яй*а и выйди на бой со мной, су**а", — сказал в ролике Тайсон.

Ранее Усик рассмешил зал своим ответом на оскорбления Фьюри.

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