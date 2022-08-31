Звездный супертяж назвал главное преимущество Фьюри над Усиком 31 августа, 14:48 Уайлдер дважды проигрывал Фьюри и однажды бой между ними завершился вничью (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Известный американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер поделился мыслями о предстоящем бое украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри.

По словам Уайлдера, преимущество Фьюри над Усиком в габаритах, однако этого может оказаться недостаточно для победы над хорошо двигающимся в ринге украинцем, сообщает ESNEWS.

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«Я думаю, что Фьюри слишком большой для Усика. Единственное, что имеет Тайсон для Усика — это его габариты. Я смотрю на это как на бой Фьюри с Каннингемом. Стив доминировал над ним, но потом устал и выглядел слишком худым.

Но может произойти все что угодно. Нельзя недооценивать умение Усика маневрировать на ринге. В боксе может произойти все", — сказал Уайлдер.

В 2013 году Тайсон Фьюри чуть не проиграл Стиву Каннингему, который был на 20 кг легче. В начале боя Каннингем отправил Фьюри в нокдаун и выигрывал по очкам, но в седьмом раунде британец нокаутировал американца.

После победы над британцем Энтони Джошуа Усик призвал Фьюри вернуться на ринг и встретиться с ним.

Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали много денег за бой. Впоследствии британец требовал за поединок против украинца полмиллиарда.

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