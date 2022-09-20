«На первом месте — деньги». Гвоздик объяснил свое решение возобновить карьеру

20 сентября, 23:49
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Чемпионом мира Гвоздик стал в 2018 году (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Чемпионом мира Гвоздик стал в 2018 году (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик объяснил свое решение возобновить карьеру.

Так, 35-летний уроженец Харькова заявил, что сейчас он тренируется по один-два раза в день, проводит спарринги, но полноценной подготовки к бою нет, так как еще не известен ни его соперник, ни дата поединка.

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Также Александр отметил, что рассчитывает на свое возвращение в ринг в ноябре текущего года. По его словам, он хочет для себя понять, каков его реальный сегодняшний уровень.

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«Мотивация возвращения в ринг? Снова удивлю всех своим отличием от других: на первом месте — деньги, но достаточно глубоко в моей голове есть мысль, что я еще что-то могу в боксе.

Раньше у меня было много дел, а сейчас много свободного времени. Почему нет? Если бы вопрос стоял только в деньгах, я не возвращался бы", — сказал боксер.

Чемпионом мира Гвоздик стал в 2018 году, победив канадца Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019-го, когда проиграл россиянину Артуру Бетербиеву и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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