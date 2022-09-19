«Василий — все, становится изгоем». Экс-тренер Кличко рассказал об игнорировании Ломаченко со стороны звезд украинского бокса 19 сентября, 16:52 Ломаченко активно критикуют в Украине (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Бывший тренер украинского экс-боксера Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко начинают игнорировать звездные коллеги-соотечественники.

Так, на своем YouTube-канале 52-летний специалист сказал: «Ломаченко — все, становится изгоем.

Его лучшие друзья уже на вечере бокса Альварес — Головкин не подошли с ним поздороваться. Гвоздик и Деревянченко решили, что он для них уже не друг".

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Ломаченко активно критикуют в Украине за отсутствие заявлений, в которых бы он осуждал Россию за развязанную войну в Украине.

Ранее Василий оскандалился репостом интервью митрополита УПЦ МП, где тот заявил, что Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ.

Но позже боксер посвятил всему украинскому народу свой предстоящий бой против американца Джемейна Ортиса.

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