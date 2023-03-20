Известный украинский боксер получил соперника на следующий бой
Бой состоится 6 мая (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)
Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет бой против латвийца Ричарадса Болотникса.
Эту информацию в интервью подтвердил промоутер Matchroom Sport Эдди Хирн, сообщает BoxeRingWeb.
Также афишу поединка опубликовал в своем аккаунте в Instagram сам Гвоздик.
Бой Гвоздика и Болотникса состоится 6 мая в Мексике в андеркарде поединка Сауля Альвареса и Джона Райдера.
Болотникс готовился к бою против британца Крейга Ричардса, который должен был состояться 1 апреля в Лондоне в адеркарте поединка Энтони Джошуа и Джермейна Франклина, однако соперник латвийца снялся из-за травмы руки.
В феврале Александр Гвоздик вернулся в бокс после трехлетнего перерыва и победил мексиканца Жозуэ Обандо.