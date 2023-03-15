Украинский непобежденный боксер узнал имя следующего соперника

15 марта, 17:50
Поделиться:
Шевадзуцкий выиграл все свои 10 поединков (Фото:Игорь Шевадзуцкий via Instagram)

Шевадзуцкий выиграл все свои 10 поединков (Фото:Игорь Шевадзуцкий via Instagram)

Не проигравший ни одного боя украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий сойдется в ринге с конголезцем Мартином Баколе.

Поединок состоится в польском Жежуве 22 апреля, сообщает промоутерская компания Boxxer.

Боксеры выступят в андеркарде боя за звание чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте между поляком Лукашем Розански и хорватом Аленом Бабичем.

Видео дня

Читайте также:
«Давай поднимем ставки». Фьюри выдвинул Усику еще одно условие для чемпионского боя

Шевадзуцкий провел на профессиональном ринге 10 боев, не потерпев ни одного поражения. Восемь поединков украинец выиграл нокаутом.

Баколе на профессиональном ринге провел 19 поединков, из которых выиграл 18 и однажды проиграл.

Шевадзуцкий в последний раз выходил в ринг в августе 2022 года, когда решением судей победил Кевина Джонсона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X