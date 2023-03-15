Украинский непобежденный боксер узнал имя следующего соперника 15 марта, 17:50 Шевадзуцкий выиграл все свои 10 поединков (Фото:Игорь Шевадзуцкий via Instagram)

Не проигравший ни одного боя украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий сойдется в ринге с конголезцем Мартином Баколе.

Поединок состоится в польском Жежуве 22 апреля, сообщает промоутерская компания Boxxer.

Боксеры выступят в андеркарде боя за звание чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте между поляком Лукашем Розански и хорватом Аленом Бабичем.



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Шевадзуцкий провел на профессиональном ринге 10 боев, не потерпев ни одного поражения. Восемь поединков украинец выиграл нокаутом.

Баколе на профессиональном ринге провел 19 поединков, из которых выиграл 18 и однажды проиграл.



Шевадзуцкий в последний раз выходил в ринг в августе 2022 года, когда решением судей победил Кевина Джонсона.

