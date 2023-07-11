Известный украинский боксер анонсировал дату своего следующего боя
Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик проведет свой следующий бой 30 сентября.
Об этом боксер рассказал в своем аккаунте в Instagram, добавив фото с тренировки.
Боксер сообщил, что его поединок состоится в аннедкарде боя Сауль Альварес — Джермелл Чарло.
С кем именно проведет бой украинский боксер пока неизвестно
«30 сентября. Канело — Чарло», — написал Гвоздик.
Гвоздик провел на профессиональном ринге 20 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение.
В своем предыдущем поединке Александр Гвоздик победил Ричарда Болотника из Латвии.