Известный украинский боксер анонсировал дату своего следующего боя

11 июля, 16:34
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Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик проведет свой следующий бой 30 сентября.

Об этом боксер рассказал в своем аккаунте в Instagram, добавив фото с тренировки.

Боксер сообщил, что его поединок состоится в аннедкарде боя Сауль Альварес — Джермелл Чарло.

Видео дня

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С кем именно проведет бой украинский боксер пока неизвестно

«30 сентября. Канело — Чарло», — написал Гвоздик.

Гвоздик провел на профессиональном ринге 20 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение.

В своем предыдущем поединке Александр Гвоздик победил Ричарда Болотника из Латвии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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