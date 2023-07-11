Промоутер назвал новую дату потенциального боя Усик — Фьюри

11 июля, 12:45
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Фьюри и Усик могут подраться в начале следующего года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Фьюри и Усик могут подраться в начале следующего года (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

После поединка против Даниэля Дюбуа украинский боксер Александр Усик может подраться с Тайсоном Фьюри, поединок против которого ранее сорвался.

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк, сообщает NoSmokeSport.com.

По словам Красюка, на данный момент датой возможного боя между Усиком и Фьюри является 27 января.

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Предположительно, что в этот день также состоится поединок между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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Ранее рассматривали дату 26 декабря, однако она оказалась неудачной с коммерческой точки зрения, поскольку это сразу после Рождества и в этот же день запланированы матчи Студенческой лиги по американскому футболу.

Поединки хотят провести в Саудовской Аравии, где ранее был запланирован супертурнир между лучшими супертяжами современности.

Свой следующий поединок Александр Усик проведет против Даниэля Дюбуа, тогда как Энтони Джошуа встретится с Диллианом Уайтом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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