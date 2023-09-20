В андеркарде исторического поединка. Известный украинский боксер получил следующего соперника и дату боя 20 сентября, 15:40 Бой Гвоздик — Родригес состоится 30 сентября (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Следующим соперником украинского боксера Александра Гвоздика станет бразилец Исаак Родригес.

Об этом сообщает WBC Ukraine.

Бой Гвоздика и Родригеса состоится 30 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде главного поединка вечера между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло, который будет иметь историческое значение, поскольку впервые в ринге сойдутся два абсолютных чемпиона.

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Родригес за карьеру потерпел четыре поражения, Гвоздик проиграл лишь однажды.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отказался драться с непобежденным боксером за рекордный гонорар в карьере.