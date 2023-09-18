Сложный оппонент. Украинский супертяжеловес проведет бой против экс-соперника Фьюри 18 сентября, 20:01 Константин Довбищенко (Фото:Константин Довбищенко via Instagram)

Украинский супертяжеловес Константин Довбыщенко (10−13−1, 7 КО) узнал имя своего следующего соперника и дату боя.

Об этом сообщает BoxRec.

Соперником украинца станет немец Том Шварц. Поединок состоится 23 сентября в немецком Магдебурге.

Следует отметить, что Шварц в течение карьеры потерпел лишь одно поражение — в 2019 году от известного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

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В своем предыдущем поединке в конце июля Довбищенко нокаутировал британца Мэтти Гарриса.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян проведет бой с обязательным претендентом на его пояс японцем Сеиго Акуи.

