«Должен сказать ему «спасибо». Украинский экс-чемпион мира по боксу возобновляет карьеру из-за Путина

27 сентября, 16:47
Поделиться:
Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что решение о возобновлении карьеры он принял в том числе «благодаря» президенту России Владимиру Путину.

Слова 35-летнего уроженца Харькова приводит 24 канал.

«Кстати, здесь можно сказать «спасибо», мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. «Благодаря» ему я возвращаюсь в бокс (смеется).

Видео дня

Читайте также:
«Мы не общаемся, не поддерживаю его». Звезда украинского бокса рассказал о разладе в отношениях с Ломаченко

На кого я намекаю? Президент напавшей на нас страны. Это шутка, конечно. Если бы не он, я бы продолжал заниматься бизнесом", — сказал боксер.

В то же время Гвоздик признался, что сейчас не знает ни имени своего следующего соперника, ни даты проведения боя.

По его словам, он настраивается на то, что сможет вернуться в ринг уже в ноябре текущего года.

Чемпионом мира Гвоздик стал в 2018 году, победив канадца Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019-го, когда проиграл россиянину Артуру Бетербиеву и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Владимир Путин Бокс Российская агрессия Военное вторжение Александр Гвоздик Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X