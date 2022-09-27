«Должен сказать ему «спасибо». Украинский экс-чемпион мира по боксу возобновляет карьеру из-за Путина 27 сентября, 16:47 Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Украинский экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что решение о возобновлении карьеры он принял в том числе «благодаря» президенту России Владимиру Путину.



Слова 35-летнего уроженца Харькова приводит 24 канал.

«Кстати, здесь можно сказать «спасибо», мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. «Благодаря» ему я возвращаюсь в бокс (смеется).

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На кого я намекаю? Президент напавшей на нас страны. Это шутка, конечно. Если бы не он, я бы продолжал заниматься бизнесом", — сказал боксер.

В то же время Гвоздик признался, что сейчас не знает ни имени своего следующего соперника, ни даты проведения боя.

По его словам, он настраивается на то, что сможет вернуться в ринг уже в ноябре текущего года.

Чемпионом мира Гвоздик стал в 2018 году, победив канадца Адониса Стивенсона.



Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019-го, когда проиграл россиянину Артуру Бетербиеву и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.