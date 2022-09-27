«Мы не общаемся, не поддерживаю его». Звезда украинского бокса рассказал о разладе в отношениях с Ломаченко

27 сентября, 10:52
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Василий Ломаченко и Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Василий Ломаченко и Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Звезда украинского бокса Александр Гвоздик прокомментировал информацию о том, что он избегал встречи с легендарным соотечественником и коллегой Василием Ломаченко во время боя между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Слова экс-чемпиона мира в полутяжелом весе приводит 24 канал.

«Я лично Василия не видел, но я знаю, что он там был. Но потому, что мы не общаемся… Мы не общались еще задолго до начала этой войны. Поэтому… И никого я не игнорировал. Я просто не делал ничего, чтобы встретиться с ним.

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Мы не договаривались, потому что мы не общаемся. Но мои отношения с Василием никак не связаны с «военной операцией». Если вам интересно знать мое мнение… Я не поддерживаю его отношение к этому вопросу", — сказал Гвоздик.

Ломаченко активно критикуют в Украине за отсутствие заявлений, в которых бы он осуждал Россию за развязанную войну в Украине.

Ранее Василий оскандалился репостом интервью митрополита УПЦ МП, где тот заявил, что Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ.

Но позже боксер посвятил всему украинскому народу свой предстоящий бой против американца Джемейна Ортиса.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Гвоздик Генннадий Головкин Сауль Альварес

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