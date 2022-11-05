Жестко забил соперника. Легендарный боец MMA нокаутировал непобежденного боксера — видео

5 ноября, 20:00
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Хант нокаутировал Уильямса в четвертом раунде (Фото:Скриншот видео)

Хант нокаутировал Уильямса в четвертом раунде (Фото:Скриншот видео)

Легендарный боец смешанных единоборств Марк Хант одержал свою дебютную победу в боксе.

Сегодня, 5 ноября, 48-летний новозеландец противостоял австралийцу Сонни Биллу Уильямсу, который до этого выиграл все свои девять боев на профессиональном ринге.

Первые три раунда прошли при заметном преимуществе соперника Ханта. Уильямс выигрывал на записках всех трех судей.

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Однако в четвертой трехминутке новозеландец провел напористую атаку и смог потрясти австралийца несколькими ударами. Уильямс «поплыл» и рефери сразу же остановил бой.

https://twitter.com/LeJawnBlaze/status/1588851892347875328

Для Ханта это первая победа в боксе. Ранее он потерпел два поражения и один поединок свел к ничьей.

Сообщалось, что бразильский боец смешанных единоборств Макс Гандра нокаутировал стоячего соперника, лежа на канвасе.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Смешанные единоборства Нокаут MMA

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