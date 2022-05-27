Пробился в четвертьфинал. Украинский боксер победил россиянина на чемпионате Европы — видео 27 мая, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Ярослав Харцыз (Фото:Федерация бокса Украины)

Украинский боксер Ярослав Харцыз победил на чемпионате Европы в Ереване россиянина Павла Федорова, который выступает под флагом Сербии.

25-летний легковес вышел в четвертьфинал соревнований, выиграв у соперника решением судей.

Видео боя Харцыз — Федоров:

Федоров — уроженец Ивановской области РФ. Ранее он был членом сборной России и провел несколько удачных поединков на профессиональном уровне, которые завершились его победами.

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Позже он стал выступать за национальную команду Сербии, что дало ему возможность отправиться на чемпионат Европы, куда боксеры из РФ не были допущены из-за войны в Украине.

Сообщалось, что в бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.

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