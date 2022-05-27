Пробился в четвертьфинал. Украинский боксер победил россиянина на чемпионате Европы — видео

27 мая, 16:12
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Ярослав Харцыз (Фото:Федерация бокса Украины)

Ярослав Харцыз (Фото:Федерация бокса Украины)

Украинский боксер Ярослав Харцыз победил на чемпионате Европы в Ереване россиянина Павла Федорова, который выступает под флагом Сербии.

25-летний легковес вышел в четвертьфинал соревнований, выиграв у соперника решением судей.

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Видео боя Харцыз — Федоров:

https://www.youtube.com/watch?v=18yWwniEa5Y&t

Федоров — уроженец Ивановской области РФ. Ранее он был членом сборной России и провел несколько удачных поединков на профессиональном уровне, которые завершились его победами.

Видео дня

Позже он стал выступать за национальную команду Сербии, что дало ему возможность отправиться на чемпионат Европы, куда боксеры из РФ не были допущены из-за войны в Украине.

Сообщалось, что в бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.

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Теги:   Бокс Чемпионат Европы Видео

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