В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу 23 мая, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Прудкий выступал в весовой категории до 60 кг (Фото:Федерация бокса Украины via Instagram)

В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.



Федерация бокса страны выразила соболезнования родным и близким спортсмена в связи с утратой.

Где погиб боксер и детали его смерти не сообщаются.

Прудкий выступал в весовой категории до 60 кг и входил в состав известной команды Украинские атаманы.

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Ранее в боях за Мариуполь погиб украинский боксер Артем Моша.

Также сообщалось, что, защищая Мариуполь, погиб один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль.

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