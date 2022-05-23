В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу
Прудкий выступал в весовой категории до 60 кг (Фото:Федерация бокса Украины via Instagram)
В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.
Федерация бокса страны выразила соболезнования родным и близким спортсмена в связи с утратой.
Где погиб боксер и детали его смерти не сообщаются.
Прудкий выступал в весовой категории до 60 кг и входил в состав известной команды Украинские атаманы.
Ранее в боях за Мариуполь погиб украинский боксер Артем Моша.
Также сообщалось, что, защищая Мариуполь, погиб один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль.
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