«Сказал мне, что сделает то же, что и я». Легендарный Холифилд рассказал о разговоре с Усиком 29 декабря, 21:08 Эвандер Холифилд (Фото:Эвандер Холифилд via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Эвандер Холифилд рассказал о разговоре с украинским обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александром Усиком.

Экс-чемпион мира поделился мнением о непобежденном уроженце Крыма в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Я помню, как был за границей, и Усик сказал мне: «Я сделаю то же, что и ты». И он уже почти этого добился. Если бы он сразился с Тайсоном Фьюри, он бы это сделал. Оба парня — хорошие бойцы, но меньший имеет более быстрые руки.

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Если больший боец не заставит меньшего биться так же, как он, то последний выиграет. Это одна из причин, почему я поднялся в высший дивизион. Ибо я понял, что я быстрее всех", — сказал Холифилд.

В то же время Эвандер признал, что в его время большие боксеры были очень неловкими. Сегодня же, по его словам, все изменилось, поэтому в этом плане Усику будет сложнее.

Холифилд был чемпионом мира в двух весовых категориях. Усик повторил путь Эвандера, перейдя из первого тяжелого в супертяжелый дивизион. Александр также завоевывал чемпионские пояса В обеих весовых категориях.

Сообщалось, что Холифилд провел совместную тренировку с Усиком и дал ему совет.