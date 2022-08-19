Легенда бокса потренировался с Усиком и дал ему совет перед реваншем с Джошуа — видео 19 августа, 18:14 Эвандер Холифилд — многократный чемпион мира в тяжелой и первой тяжелой категориях (Фото:Эвандер Холифилд via Instagram)

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд потренировался с украинцем Александром Усиком на велотренажерах и поделился с ним опытом перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.

Холифилд в свое время также, как и Усик, поднимался в супертяжелый вес из низшей весовой категории и посоветовал украинцу не пропускать удары, поскольку Джошуа превосходит его в габаритах.

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«Что касается Усика, то он не так габаритный, ему важно избегать ударов. Когда я поднимался в сверхтяжелый дивизион, то понимал, что все соперники будут больше и мощнее», — сказал Холифилд.

Что касается Джошуа, то Холифилд считает, что ему важно сделать выводы после первого боя и исправить ошибки.

«Все ему советуют быть с Усиком более агрессивным, но это совсем непросто. Одно дело советовать, другое — выйти в ринг и заставить соперника танцевать под твою дудку», — добавил Холифилд.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Сообщалось, что Усик и Джошуа прошли церемонию взвешивания — украинец оказался на почти 10 кг легче британца.

Также боксеры устроили финальную битву взглядов, в которой Джошуа проиграл Усику.



В первом поединке украинец победил британца единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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