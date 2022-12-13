Стал абсолютным чемпионом мира. Звездный боксер жестко нокаутировал соперника в объединительном бою — видео 13 декабря, 18:04 Для 29-летнего Иноуэ эта победа стала 24-й в 24 боях (Фото:Наоя Иноуэ via Twitter)

Чемпион мира по боксу в наилегчайшем весе по версиям WBC, WBA и IBF японец Наоя Иноуэ победил обладателя пояса WBO британца Пола Батлера.

Поединок завершился прогнозировано. В 11-м раунде Иноуэ после серии жестких попаданий отправил Батлера на канвас.

Пол попытался подняться из нокдауна, но рефери, учитывая состояние британца, решил остановить бой.

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Для 29-летнего Иноуэ эта победа стала 24-й в 24 боях на профессиональном ринге. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

34-летний Батлер потерпел третье поражение в карьере. В его активе также 34 победы.

Сообщалось, что чемпион мира по боксу по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд нокаутом победил россиянина Давида Аванесяна и отстоял свой пояс.