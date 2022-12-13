Стал абсолютным чемпионом мира. Звездный боксер жестко нокаутировал соперника в объединительном бою — видео

13 декабря, 18:04
Поделиться:
Для 29-летнего Иноуэ эта победа стала 24-й в 24 боях (Фото:Наоя Иноуэ via Twitter)

Для 29-летнего Иноуэ эта победа стала 24-й в 24 боях (Фото:Наоя Иноуэ via Twitter)

Чемпион мира по боксу в наилегчайшем весе по версиям WBC, WBA и IBF японец Наоя Иноуэ победил обладателя пояса WBO британца Пола Батлера.

Поединок завершился прогнозировано. В 11-м раунде Иноуэ после серии жестких попаданий отправил Батлера на канвас.

Читайте также:
Идет за Усиком? Непобежденный американец нокаутировал соперника во втором раунде — видео

Пол попытался подняться из нокдауна, но рефери, учитывая состояние британца, решил остановить бой.

Видео дня

https://twitter.com/trboxing/status/1602631854548340736

Для 29-летнего Иноуэ эта победа стала 24-й в 24 боях на профессиональном ринге. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

34-летний Батлер потерпел третье поражение в карьере. В его активе также 34 победы.

Сообщалось, что чемпион мира по боксу по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд нокаутом победил россиянина Давида Аванесяна и отстоял свой пояс.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Нокаут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X